تدريبات لطائرة "إيل – 76" الروسية على إطلاق النار من مدافع

نفذ طيارو طائرة إيل-76 العسكرية الروسية هجمات برية بالقنابل والمدافع الجوية في محافظة تفير الروسية في إطار التدريبات.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة أقلعت من قاعدة في بلدة كريستي بإقليم بسكوف شمال غربي روسيا ونفذت القصف الجوي من ارتفاع 500 متر على نماذج طائرات العدو المفترض المنتشرة على المدرج.

كما أطلقت الطائرة إيل-76 النار من المدافع على ارتفاع 400 متر على أهداف أرضية تحاكي قافلة عسكرية للعدو المفترض.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية