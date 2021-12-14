جزء كبير متصل بـ"نهر القيامة الجليدي" في القارة القطبية الجنوبية يتكسر!

كشف باحثون عن "صدع ينذر بالخطر" في الجزء الأمامي من "نهر القيامة الجليدي" في القارة القطبية الجنوبية، يمكن أن يؤدي إلى انهياره في غضون خمس سنوات فقط.

ويمثل ذوبان جزء من نهر Thwaites الجليدي، وهو بحجم فلوريدا، حوالي أربعة في المائة من ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي.

وتُظهر البيانات الجديدة، التي صدرت يوم الاثنين، أن ارتفاع درجة حرارة المحيطات يتسبب في فقدان الجرف الجليدي الشرقي في Thwaites (TEIS) قبضته على المياه الضحلة، التي تعمل كنقطة تثبيت لإبقائها في بقية النهر الجليدي - وهو تسبب أيضا في حدوث تشققات عبر سطحه.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية المقدمة في الاجتماع السنوي للاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي عدة شقوق قطرية كبيرة تمتد عبر TEIS.

وشارك الباحثون خلال العرض: "إذا انكسر هذا الجرف الجليدي العائم، فسيتسارع نهر Thwaites الجليدي وستزيد مساهمته في ارتفاع مستوى سطح البحر بنسبة تصل إلى 25٪".

وقال عالم الجليد البروفيسور تيد سكامبوس، المنسق الرئيسي في الولايات المتحدة لتعاون Thwaites الجليدي (ITGC) لـ"بي بي سي": "سيكون هناك تغيير جذري في الجزء الأمامي من النهر الجليدي، ربما في أقل من عقد من الزمان''.

وتشير كل من الدراسات المنشورة وغير المنشورة إلى هذا الاتجاه.

وسيؤدي هذا إلى تسريع وتيرة Thwaites، وتوسيع الجزء الخطير من النهر الجليدي بشكل فعال.

وتقارن المعدّة الرئيسية للدراسة، إيرين بيتيت، من جامعة ولاية أوريغون، الكسر المتزايد مع ذلك الذي شوهد في الزجاج الأمامي - حيث يمكن أن يتكسر الزجاج الأمامي للسيارة إلى مئات القطع. وعندما يفشل الجرف، سيذوب الثلث الشرقي من نهر Thwaites الجليدي بوتيرة أسرع.

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وأخبرت بيتيت مجلة Science Magazine أن هذا من شأنه أن يضاعف السرعة بمقدار ثلاثة أضعاف ويزيد من مساهمة النهر الجليدي في مستوى سطح البحر العالمي على المدى القصير إلى خمسة بالمائة.

وحدد الباحثون مناطق أضعف وأقوى من الجرف الجليدي، مع اقتراح مسار "متعرج" قد تسلكه الكسور عبر الجليد، ما يؤدي في النهاية إلى تكسير الجرف في أقل من 5 سنوات، ما ينتج عنه المزيد من الجليد يتدفق خارج القارة.

ولا يحتوي الجزء المركزي من TEIS على صدوع سطحية واضحة وتضاريس سطحية ناعمة، باستثناء التعبير السطحي لقناة قاعدية واضحة محاذية لتدفق الجليد. وعلى الرغم من هذا السطح الأملس، يُظهر الرادار المخترق للأرض منطقة ضعيفة من الجليد الرقيق والتضاريس القاعدية المعقدة، بما في ذلك العديد من الصدوع القاعدية، التي ليست في حالة توازن هيدروستاتيكي محلي.

ويشير عدم التوازن المحلي هذا إلى وجود ضغوط قص رأسية مرتفعة تزيد من إضعاف هذا الجزء المهم من الجرف الجليدي.

ولا يعد تغير المناخ السبب الوحيد هنا، حيث وجدت دراسة في أغسطس أن Thwaites يذوب أيضا بسبب الحرارة من الأرض نفسها.

ويتعرّض نهر Thwaites الجليدي للحرارة من قشرة الأرض، حيث لا يتجاوز عمقها 10 إلى 15 ميلا تحت غرب أنتاركتيكا، مقارنة بحوالي 25 ميلا في شرق القارة القطبية الجنوبية.

ويوضح المعد المشارك وعالم الجيوفيزياء في AWI الدكتور كارستن غول: "تعتمد درجة الحرارة على الجانب السفلي من النهر الجليدي على عدد من العوامل - على سبيل المثال ما إذا كانت الأرض تتكون من صخور صلبة مدمجة أو متر من الرواسب المشبعة بالمياه". ويقوم الماء بتوصيل الحرارة المتزايدة بكفاءة عالية. ولكن يمكنها أيضا نقل الطاقة الحرارية بعيدا قبل أن تصل إلى قاع النهر الجليدي.

المصدر: ديلي ميل