روسيا تختبر أسلحة سفينة عسكرية جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية عن بدء اختبارات منظومة أسلحة سفينة حديثة ستنضم لسلاح البحرية في البلاد.

وقال بيان صادر عن الخدمة مؤخرا "بدأ طاقم سفينة سيرغي كوتوف الجديدة باختبارات منظومات التسليح في السفينة، ولأول مرة جرى إطلاق النار من مدافع АК-176 الموجودة فيها، كما جرت اختبارات للرشاشات الثقيلة والمتوسطة، وقاذفات القنابل الموجودة على متنها".

وأشار البيان إلى أن السفينة كانت قد خضعت في أكتوبر ونوفمبر الماضيين لاختبارات تم خلالها التحقق من قدراتها على الحركة والمناورة في المياه، وتفقد آلية عمل منظوماتها ومعداتها الإلكترونية".

وطورت روسيا هذه السفينة في إطار المشروع الحكومي رقم 22160، وصممتها لتعمل كطرّاد قتالي قادر على حماية السواحل والمناطق والمنصات البحرية، وتنفيذ مهام البحث والاستطلاع والإنقاذ ودعم الأساطيل وعمليات مكافحة القرصنة البحرية.

إقرأ المزيد

ويمكن للسفن المطورة في إطار المشروع المذكور الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية وقطع مسافات تصل إلى 6000 ميل خلال كل مهمة، والعمل لمدة 60 يوما دون الحاجة للتزود بالمؤن والوقود، وجهزت بمنصات لحمل مروحيات Ka-27PS الروسية، ومدافع من عيار 76.2 ملم، وأسلحة رشاشة ومنظومات صاروخية للدفاع الجوي.

المصدر: سلاح روسيا