روسيا تطوّر إحدى أشهر غواصاتها النووية

ذكرت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في البلاد ماضون في عمليات تحديث وتطوير إحدى الغواصات النووية التي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي 971.

وحول الموضوع قال، سيرغي ماريتشيف، مدير مصنع "زفيوزدتشكا" الروسي لصناعة السفن : "الأعمال تجري على قدم وساق لتطوير وتحديث غواصة ليوبارد النووية الروسية المتعددة الأغراض، وبعد الانتهاء من هذه الأعمال من المفترض أن تخضع الغواصة للاختبارات النهائية العام القادم".

وأشار ماريتشيف إلى أن الغواصة ستحصل بعد التحديث على معدات إلكترونية وأجهزة سونار ورادارات حديثة، كما ستكون قادرة على حمل 40 طوربيدا وصاروخا بما فيها الصواريخ المجنحة.

وبنت روسيا هذه الغواصة في إطار المشروع الحكومي رقم 971 وسلمتها إلى الأسطول البحري الحربي في الجيش عام 1992، وعام 2011 نقلتها إلى مركز زفيوزدتشكا الروسي لصيانة السفن والمركبات البحرية لتخضع لعمليات إصلاح وتعديل وتطوير لمعداتها وقدراتها، حيث كان من المفترض أن تعود إلى الخدمة لصالح الأسطول الشمالي الروسي عام 2018 لكن العملية أجلت لإدخال تعديلات إضافية عليها.

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ويمكن لهذه الغواصة الحركة تحت الماء بسرعة 30 عقدة بحرية، والغوص إلى عمق 600 م، فضلا عن أنها مسلحة بطوربيدات وصواريخ مضادة للغواصات والسفن الحربية، و4 منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، و4 منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 650 ملم، كما جهّزت بعد تعديلها بمنظومات لإطلاق صواريخ Caliber-PL المجنحة.

المصدر: سلاح روسيا