هونغ كونغ..ابتكار أول فولاذ في العالم مضاد للفيروسات

أعلن المكتب الإعلامي لجامعة هونغ كونغ، أن خبراء الجامعة ابتكروا أول فولاذ في العالم، يمكنه تدمير الفيروس التاجي المستجد على سطحه.





ووفقا للبروفيسور خوان مينسين، المشرف على المشروع، تمكنا من ابتكار سطح له خصائص "مضادة للفيروسات" بتعديل التركيب الكيميائي والبنية المجهرية للفولاذ المقاوم للصدأ.

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ويقول، "تتميز السبيكة الجديدة باحتوائها على نسبة عالية من النحاس، ما يعطيها خصائص مضادة للفيروسات".

ويشير بيان المكتب، إلى أن سطح هذا الفولاذ المقاوم للصدأ المحتوي على نسبة عالية من النحاس، يقتل ليس فقط الفيروس التاجي المستجد SARS-Cov-2 بل و فيروس الإنفلونزا H1N1 وكذلك الإشريكة القولونية أيضا.

ويشير الباحثون، إلى أن الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدم على نطاق واسع في الأماكن العامة، ليست له خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات. وأكثر من هذا يمكن اكتشاف آثار الفيروس التاجي المستجد على سطحه حتى بعد مضي ثلاثة أيام.

وهذا وفقا لهم "يشكل خطرا فعليا لانتشار عدوى الفيروس التاجي المستجد بين الناس الذين يستخدمون أماكن البنية التحتية العامة بنشاط".

وأعلن البروفيسور، يمكن اطلاق عملية الإنتاج التجاري للفولاذ الجديد، ليحل محل الفولاذ المستخدم حاليا في بعض الأماكن العامة، التي يلمسها الناس دائما.

المصدر: نوفوستي