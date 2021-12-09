روسيا تقترح على الهند تكنولوجيا تصنيع الدبابات البرمائية الخفيفة

ستشارك روسيا في المناقصة الهندية بشأن توريد دبابات "سبروت" البرمائية الخفيفة.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن رئيس شركة "روس أوبورون أكسبورت" الروسية، ألكسندر ميخييف، قوله: "ستشارك دبابتنا "سبروت" بلا شك في المناقصة الهندية حيث سنقترح على الهنود تسليم التكنولوجيات وربما إنتاج بعض أجزاء الدبابة محليا".

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وأعاد، ميخييف إلى الأذهان أن "سبروت – إس دي إم 1" هي دبابة برمائية وحيدة ضمن دبابات صنفها تمتلك قدرة نارية يمكن مقارنتها بقدرة الدبابة الأساسية، مع العلم أن دبابتي " تي – 72 إم 1" و" تي – 90 إس" تزوّدان بمدفع عيار 125 ملم، شأنها شأن "دبابة "سبروت" الخفيفة.

وصارت الهند منذ فترة تنتج في معاملها الذخائر من هذا العيار. ويمكن أن يطلق مدفع عيار 125 ملم كذلك صواريخ قادرة على خرق أجهزة الوقاية الدينامية على مسافة 5 كيلومترات.

كما يمكن إنزال دبابات "سبروت" بحرا من السفن. كما إنها تتسلق الجبال وتعمل في ظروف درجات الحرارة العالية والمنخفضة، الأمر الذي يعد هاما بالنسبة إلى الجيش الهندي.

يذكر أن دبابة "سبروت – إس دي إم 1 " عبارة عن مدرعة قتالية مجنزرة برمائية مزودة بمجموعة الأسلحة التي تضم مدفع عيار 125 ملم . وبمقدورها القيام بالمسير إلى مسافة 500 كيلومتر دون التزود بالوقود. وتخوض القتال في الجبال وفي ظروف المناخ الحار وتجتاز مختلف الموانع المائية وعند تموج البحر حتى 3 درجات وتطلق النيران مع الحركة.

وتزود الدبابة البرمائية بجنزير صالح للسير في المستنقعات والثلوج ولا تقل فعالية عن دبابتي "تي – 80" و"تي – 90".

المصدر: روسيسكايا غازيتا