الشرق الأوسط يهتم بشراء دبابة برمائية روسية

تلقت روسيا أول طلب لشراء دبابة "سبروت – إس دي إم 1 " البرمائية.

أفادت بذلك وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن كبير المصممين في مكتب التصاميم الخاصة، سيرغي أبدولوف الذي قال إن أحد البلدان في منطقة الشرق الأوسط قد أبدى اهتماما بشراء الدبابة الروسية وأضاف أن مكتبه يقوم بتسويق الدبابة في بضع مناطق من العالم.

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وأعاد، أبدولوف، إلى الأذهان أن دبابة "سبروت – إس دي إم 1 " البرمائية دخلت الاختبارات الحكومية التي تقضي بفحصها في المناطق المناخية المختلفة.

يذكر أن دبابة "سبروت – إس دي إم 1 " عبارة عن مدرعة قتالية مجنزرة برمائية مزودة بمجموعة الأسلحة التي تضم مدفع عيار 125 ملم . وبمقدورها القيام بالمسير إلى مسافة 500 كيلومتر دون التزود بالوقود. وتخوض القتال في الجبال وفي ظروف المناخ الحار وتجتاز مختلف الموانع المائية وعند تموج البحر حتى 3 درجات وتطلق النيران مع الحركة.

وتزود الدبابة البرمائية بجنزير صالح للسير في المستنقعات والثلوج ولا تقل فعالية عن دبابتي "تي – 80" و"تي – 90".

المصدر: سلاح روسيا