بلغاريا تطور سفنا جديدة لسلاح بحريتها

أعلن موقع Naval Today المتخصص بالشؤون العسكرية أن بلغاريا بدأت بتطوير جيل جديد من السفن لسلاح البحرية في جيشها.

وتبعا للموقع فإن حوض بناء السفن التابع لشركة MTG Dolphin في فارنا البلغارية شهد مؤخرا احتفالية خصصت للبدء بتصنيع سفينين عسكريتين جديدتين متعددتي الأغراض، ستخصصان للخدمة لصالح سلاح البحرية البلغاري.

وأشار الموقع إلى أن السفينتين تطوران بإشراف مجموعة NVL Group الألمانية، ، وضمن عقود تبلغ قيمتها 420 مليون يورو، ومن المفترض أن تسلم السفينة الأولى منهما للجيش البلغاري في الربع الثالث من عام 2025، والسفينة الأخرى بعدها بعام تقريبا.

ويبلغ طول كل سفينة من السفن الجديدة نحو 90 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه نحو 2300 طن، كما ستزود هذه السفن بمنظومات إلكترونية لتوجيه الأسلحة من تطوير شركة Saab السويدية.

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كما ستتسلح هذه السفن بمدافع من عيار 57 و76 ملم، وصواريخ MM40 أو RBS-15 المضادة للسفن، ومنصات لإطلاق صواريخ Mk.56 المضادة للأهداف الجوية.

المصدر: سلاح روسيا