روسيا.. الحصول على الحرارة والكهرباء والهيدروجين من النفايات

أعلن المكتب الإعلامي لجامعة كوزباس التقنية الروسيةـ أن علماء الجامعة يعملون على وضع منظومة "الاستخدام العميق" لمختلف النفايات للحصول على الكهرباء والحرارة والغازات الثمينة.





ويعني مصطلح "الاستخدام العميق" في مفهوم مهندسي الطاقة، استخدام نهج يتضمن إعادة ترتيب دورة الوقود التقليدية لإنتاج مواد قيمة. وهذه المنظومات، معقدة ومتعددة الأجيال، ويمكن استخدامها للإنتاج المتزامن للحرارة والكهرباء والغازات الصناعية وعدد من المواد الأخرى. وهي فعالة في معالجة النفايات المنزلية الصلبة والنفايات البيولوجية ومخلفات مناجم الفحم.

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ويعمل خبراء جامعة كوزباس، على تصميم منظومة فريدة متعددة الأجيال ذات معامل تصل كفاءتها إلى 65-70 بالمئة، حيث بالإضافة إلى الحرارة والطاقة الكهربائية، يمكن الحصول على الهيدروجين وعدد من الغازات الأخرى، التي يمكن استخدامها في عملية الحصول على الحرارة أو كمواد خام للصناعات الكيميائية.

ويقول سيرغي شيفيريف، الاستاذ المشارك في معهد هندسة الطاقة التابع للجامعة، "يعمل البخار الذي يسخن من احتراق الكتلة الحيوية بتدوير توربين المولد، ثم يدخل قسمًا آخر من المرجل الحراري. وبعد تسخينه ثانية، ينتقل إلى قسم التغويز (عملية تحويل المواد التي تحتوي في تركيبها على الكربون مثل الفحم والكتلة الحيوية إلى أول أكسيد الكربون والهيدروجين) ، حيث يتم استخدامه لإنتاج الغازات من نفس الكتلة الحيوية. تستخدم هذه الطريقة حتى الآن للحصول على الهيدروجين، لكننا نعتزم إجراء حسابات للحصول على مواد أخرى".

ويضيف، ستساعد هذه الطريقة على تحسين الظروف البيئية في مناطق استخراج الفحم والمناطق الصناعية الأخرى، التي تتراكم فيها النفايات سنة بعد أخرى.

المصدر: نوفوستي