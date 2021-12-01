فرنسا تطور سفنا عسكرية لبلجيكا وهولندا

ذكر موقع Armstrade المتخصص بالشؤون العسكرية أن فرنسا ماضية في تطوير كاسحات ألغام بحرية للجيشين البلجيكي والهولندي.

وتبعا للموقع، فإن حوض بناء السفن التابع لشركة Piriou الفرنسية شهد مؤخرا احتفالية خصصت للبدء بتطوير سفينة من نوع Inspector 125، هي واحدة من أصل 12 كاسحة ألغام بحرية تطورها فرنسا لصالح جيشي بلجيكا وهولندا.

وحضر الاحتفالية رئيس الأركان في القوات المسلحة البلجيكية، الأدميرال ميشيل هوفمان، ورئيس الأركان في الجيش الهولندي، أونو إيشلسهايم، وعدد من الشخصيات العسكرية من فرنسا وهولندا وبلجيكا.

وأشار Armstrade إلى أن السفن الـ 12 المذكورة ستنتج بالتعاون ما بين شركتي Piriou و Naval Group، ومن المفترض أن تسلّم أول سفينة من هذا الطراز لبلجيكا عام 2024، بينما ستستلم هولندا سفينتها الأولى من هذا النوع عام 2025.

إقرأ المزيد

ويبلغ طول كل سفينة من سفن Inspector 125 المعدلة 82 مترا، ، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2500 طن، ويمكن لهذه السفن الإبحار بسرعة 25 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 33 شخصا، وقطع 3500 ميل بحري في كل مهمة، فضلا عن أنها مجهزة بقوارب وغواصات مسيرة، ومدافع من عيار 40 ملم، ورشاشات من عيار 12.7 ملم.

المصدر: سلاح روسيا