 
مباشر

الصين تختبر حاملة مروحيات عسكرية جديدة

العلوم والتكنولوجيا

الصين تختبر حاملة مروحيات عسكرية جديدة
youtube/ CGTN
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ruoq

ذكر موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن الصين بدأت مرحلة الاختبارات البحرية على سفينة إنزال جديدة حاملة للمروحيات.

وجاء في مقال نشره الموقع حول الموضوع "ثالث سفينة إنزال عسكري صينية من فئة Type-075  غادرت مؤخرا مصنع Hudong Zhonghua في شنغهاي وتوجهت لتخضع لأول مرحلة من الاختبارات البحرية".

وأشار المقال إلى أن مصنع Hudong Zhonghua الصيني يحافظ حاليا على وتيرة ممتازة في إنتاج سفن Type-075 العسكرية، إذ يصنع سفينة من هذه الفئة كل نصف سنة تقريبا.

وكانت الصين قد بدأت بإنتاج أول سفينة من فئة Type-075 عام 2011، وانزلتها إلى المياه عام 2019، وعام 2021 أدخلتها الخدمة لصالح جيشها، أما ثاني سفينة من هذه الفئة فقد أنزلت إلى المياه العام الماضي، ومن المفترض أن تدخل الخدمة لصالح الجيش الصيني نهاية 2021.

إقرأ المزيد
روسيا تدعم أسطولها الحربي بكاسحة ألغام بحرية جديدة
روسيا تدعم أسطولها الحربي بكاسحة ألغام بحرية جديدة

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الصين تخطط لاقتناء 8 سفن من الفئة المذكورة، كل سفينة منها قادرة على حمل 28 مروحية، ومسلحة برشاشاتH/PJ-11 من عيار 30 ملم، وصواريخ HHQ-10 المضادة للأهداف الجوية.

المصدر: سلاح روسيا

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا