الصين تختبر حاملة مروحيات عسكرية جديدة

ذكر موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن الصين بدأت مرحلة الاختبارات البحرية على سفينة إنزال جديدة حاملة للمروحيات.

وجاء في مقال نشره الموقع حول الموضوع "ثالث سفينة إنزال عسكري صينية من فئة Type-075 غادرت مؤخرا مصنع Hudong Zhonghua في شنغهاي وتوجهت لتخضع لأول مرحلة من الاختبارات البحرية".

وأشار المقال إلى أن مصنع Hudong Zhonghua الصيني يحافظ حاليا على وتيرة ممتازة في إنتاج سفن Type-075 العسكرية، إذ يصنع سفينة من هذه الفئة كل نصف سنة تقريبا.

Great！Latest video of the third Type 075 LHD shows that it has left for sea trials. 😎 🇨🇳

(Video from bilibili/铁幕防务） pic.twitter.com/8vhprueVGN — 彩云香江 (@louischeung_hk) November 25, 2021

وكانت الصين قد بدأت بإنتاج أول سفينة من فئة Type-075 عام 2011، وانزلتها إلى المياه عام 2019، وعام 2021 أدخلتها الخدمة لصالح جيشها، أما ثاني سفينة من هذه الفئة فقد أنزلت إلى المياه العام الماضي، ومن المفترض أن تدخل الخدمة لصالح الجيش الصيني نهاية 2021.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الصين تخطط لاقتناء 8 سفن من الفئة المذكورة، كل سفينة منها قادرة على حمل 28 مروحية، ومسلحة برشاشاتH/PJ-11 من عيار 30 ملم، وصواريخ HHQ-10 المضادة للأهداف الجوية.

المصدر: سلاح روسيا