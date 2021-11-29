انطلاق الإنتاج الصناعي لصواريخ " تسيركون" فرط الصوتي الروسي

باشرت شركة "ماشينوسترويني" بضواحي موسكو بإنتاج صواريخ "تسيركون 3 إم 22" البحرية فرط الصوتية على دفعات في مصلحة سلاح البحرية الروسي.

وقال مصدر مقرّب من وزارة الدفاع الروسية في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن الإنتاج الصناعي لصاروخ "تسيركون" قد بدأ على الرغم من استمرار اختباره باستخدام السفن الحربية.

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بينما رفض ناطق باسم شركة "ماشينوسترويني" التعليق على تلك المعلومات.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن في اجتماع الصناعات الدفاعية الروسية الذي عقد في 3 نوفمبر الجاري أن صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية ستدخل الخدمة في البحرية الروسية عام 2022 .

وقد جرت اختبارات الصواريخ باستخدام السفن الحربية والغواصات. ونجحت فرقاطة "الأميرال غورشكوف" الروسية في 18 و29 نوفمبر الجاري في إطلاق صاروخي "تسيركون" اللذين أصابا بنجاح أهدافا بحرية في البحر الأبيض بشمال روسيا.

ويخطط نهاية العام الجاري لإطلاق رشقة من صواريخ "تسيركون" من سفينة حربية واحدة.

يذكر أن مدى عمل أول صاروخ بحري فرط صوتي في العالم بلغ 10 آلاف كيلومتر، الأمر الذي تم تأكيده في الاختبارات الأخيرة.

المصدر: تاس