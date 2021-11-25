العلماء الروس بصدد تصميم طائرة جو - فضائية عابرة للقارات

قام العلماء في جامعة "توبوليف القومية الروسية للبحوث العلمية بتصميم طائرة فرط صوتية تخصص للقيام برحلات عابرة للقارات في الستراتوسفير.

أفاد بذلك الموقع الإلكتروني التابع لهيئة براءة الاختراع الروسية.

وحسب التقرير الذي نشره الموقع فإن التكنولوجيا التي اقترحها العلماء ستسمح بتصميم طائرة قادرة على نقل حمولة مفيدة كبيرة، وبوسعها الإقلاع خلال فترة زمنية أقل مقارنة بمثيلاتها الأجنبية.

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وجاء في التقرير أن الطائرة المستقبلية الروسية ستتكون من هيكل ذي أجنحة وزعانف قيادة أمامية وخلفية ومحرك صاروخي عامل بالأكسجين (أو الأكسجين والهواء) ووحدة تسريع يركب فيها من أسفلها محرك التربين والغاز.

وسيتم تزويد وحدة التسريع كذلك بجناح بيضوي الشكل.

ويقول العلماء إن هناك مشروعا للطائرة الفضائية غير المأهولة من طراز Skylon من تصنيع شركة Reaction Engines Limited البريطانية يمكن اعتبارها طائرة مثيلة إلى حد ما للطائرة المستقبلية الروسية. ويتوقع أن تحقق الطائرة الفضائية البريطانية أول تحليق لها في منتصف العشرينيات.

وقد أشار تقرير هيئة براءة الاختراع الروسية إلى سلبيات المشروع البريطاني وهي استهلاك كميات هائلة من الوقود عند الإقلاع والتحليق بالسرعتين تحت الصوتية وفوق الصوتية ومساحة كبيرة جدا لأجنحة الطائرة التي تقلع بعد التدحرج السريع في مدرج المطار باستخدام معدات إضافية.

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ويقول تقرير هيئة براءة الاختراع إن الطائرة الروسية استطاعت التخلص من تلك السلبيات بفضل استخدام مبدأ التحليق ثنائي المراحل الذي يقلل من وزن الوقود في المرحلة الأخيرة لتحليق الطائرة، ما يزيد من وزن الحمولة المفيدة. واقترح العلماء الروس كذلك بتقليص الوقت اللازم لإقلاع الطائرة بفضل الشكل البيضوي لجناح وحدة التسريع الذي يمنح الطائرة قوة الدفع الإضافية أثناء الإقلاع واستخدام المحركات القوية والتي تزود بها تلك الوحدة.

يذكر أن شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك كانت قد أعلنت هي أيضا عن احتمال استخدام المركبات الفضائية للرحلات الجوية السريعة في الستراتوسفير. وسبق لإيلون ماسك أن أعلن أنه سيستخدم مركبته "ستار شبل" المخصصة للرحلات الفضائية إلى المريخ بغية القيام برحلات جوية في الستراتوسفير وذلك بفضل استخدام صاروخ Big Falcon Rocket. وقال إن مركباته ستسطيع الوصول لأية نقطة على الأرض خلال 30 دقيقة فقط.

المصدر: نوفوستي