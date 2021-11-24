عالم: "أكبر كائن حي في العالم" يؤكل ببطء!

في جبال واساتش بغرب الولايات المتحدة على المنحدرات فوق بحيرة تغذيها الينابيع، يسكن كائن حي عملاق واحد يوفر نظاما بيئيا كاملا تعتمد عليه النباتات والحيوانات لآلاف السنين.

وعُثر على "Pando" في ولاية يوتا، وهو عبارة عن منصة مساحتها 106 فدادين من استنساخ "حور راجفياني"، وفقا لريتشارد إلتون والتون، باحث ما بعد الدكتوراه في علم الأحياء، جامعة نيوكاسل.

وعلى الرغم من أنها تبدو وكأنها غابة من الأشجار الفردية مع لحاء أبيض مذهل وأوراق صغيرة ترفرف في أدنى نسيم، فإن Pando هي في الواقع 47000 ساق متطابقة وراثيا تنشأ من شبكة جذر مترابطة.

ويزن هذا الفرد الجيني الفردي حوالي 6 ملايين طن متري. وبالكتلة، هو أكبر كائن حي على وجه الأرض.

وتميل أشجار "حور راجفياني" إلى تشكيل حوامل استنساخية في مكان آخر، ولكن ما يجعل Pando مثيرا للاهتمام هو حجمها الهائل. ومعظم حوامل "حور راجفياني" المستنسخة في أمريكا الشمالية أصغر بكثير، حيث يبلغ متوسط ​​تلك الموجودة في غرب الولايات المتحدة 3 أفدنة فقط.

In the Wasatch Mountains in US, there dwells a single giant organism that provides an entire ecosystem on which plants and animals have relied for thousands of years



Pando is a 106-acre stand of quaking aspen clones



But it’s in danger of disappearing ⬇️🧵 pic.twitter.com/rcTFUsbfLP — The Conversation (@ConversationUK) November 24, 2021

وكان Pando موجودا منذ آلاف السنين، ومن المحتمل أن يصل إلى 14000 عام، على الرغم من أن معظم السيقان تعيش فقط لمدة 130 عاما تقريبا. ويعني طول العمر والبعد نظاما بيئيا كاملا يتكون من 68 نوعا من النباتات والعديد من الحيوانات تطورت ودُعمت تحت ظلها.

ويعتمد هذا النظام البيئي بأكمله على بقاء "حور راجفياني" سليما ومستقيما. ولكن، على الرغم من حماية Pando من قبل مصلحة الغابات الوطنية الأمريكية ولا تتعرض لخطر القطع، إلا أنها معرضة لخطر الاختفاء بسبب عدة عوامل أخرى.

- الغزلان تأكل "الأشجار" الأصغر

الرعي الجائر من قبل الغزلان هو أحد أكبر المخاوف. كانت الذئاب تحافظ على أعدادها تحت السيطرة، لكن القطعان أصبحت أكبر بكثير الآن بسبب فقدان هذه الحيوانات المفترسة.

وتميل الغزلان إلى التجمع في Pando لأن الحماية التي تتلقاها الغابة تعني عدم تعرضها لخطر الصيد هناك.

وعندما تموت الأشجار الأكبر سنا أو تسقط، يصل الضوء إلى أرضية الغابة ما يحفز السيقان النسيليّة الجديدة على البدء في النمو، ولكن عندما تأكل هذه الحيوانات قمم السيقان المتكونة حديثا، فإنها تموت. وهذا يعني أنه في أجزاء كبيرة من Pando هناك القليل من النمو الجديد.

ويشمل الاستثناء إحدى المناطق التي سُيّجت قبل بضعة عقود لإزالة الأشجار المحتضرة. واستبعدت هذه المنطقة المسيجة الأيائل والغزلان وشهدت تجديدا ناجحا للسيقان النسيليّة الجديدة، مع نمو كثيف يُشار إليه باسم "حديقة الخيزران".

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- الأمراض وتغير المناخ

تتأثر السيقان القديمة في Pando أيضا بثلاثة أمراض على الأقل: قرح اللحاء السخامي، وبقع الأوراق، ومرض conk الفطري.

وبينما تطورت أمراض النبات وازدهرت في "حور راجفياني" لآلاف السنين، فمن غير المعروف ما قد يكون التأثير طويل المدى على النظام البيئي، نظرا لوجود نقص في النمو الجديد وقائمة متزايدة باستمرار من الضغوط الأخرى على العملاق النسيلي.

كما أن التهديد الأسرع نموا هو تغير المناخ. ونشأت Pando بعد مرور العصر الجليدي الأخير وتعاملت مع مناخ مستقر إلى حد كبير منذ ذلك الحين.

ومن المؤكد أنها تسكن منطقة جبال الألب محاطة بالصحراء، ما يعني أنه ليس من الغريب درجات الحرارة الدافئة أو الجفاف. ولكن تغير المناخ يهدد حجم الشجرة وعمرها، فضلا عن النظام البيئي الذي تستضيفه.

وعلى الرغم من عدم وجود دراسات علمية تركز بشكل خاص على Pando، إلا أن منصات "حور راجفياني" تكافح مع الضغوط المرتبطة بتغير المناخ، مثل انخفاض إمدادات المياه والطقس الأكثر دفئا في وقت سابق من العام، ما يجعل من الصعب على الأشجار تكوين أوراق جديدة، ما أدى إلى انخفاض في التغطية.

ومع تزايد المنافسة على موارد المياه المتضائلة باستمرار (بحيرة الأسماك القريبة بعيدا عن نظام جذر الشجرة)، من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع لتسجل ارتفاعات قياسية في الصيف، والتهديد بحرائق غابات أكثر حدة، ستكافح Pando بالتأكيد من أجل التكيف مع هذه الظروف سريعة التغير مع الحفاظ على حجمها.

ومع ذلك، تتمتع Pando بالمرونة ونجت بالفعل من التغيرات البيئية السريعة، خاصة عندما سكن المستوطنون الأوروبيون المنطقة في القرن التاسع عشر أو بعد ظهور الأنشطة الترفيهية في القرن العشرين. وتعاملت مع الأمراض وحرائق الغابات والرعي من قبل ولا تزال أكبر كائن حي موثق علميا في العالم.

وعلى الرغم من كل أسباب القلق، هناك أمل حيث يساعدنا العلماء في الكشف عن أسرار مرونة Pando، بينما تعمل مجموعات الحفظ وخدمة الغابات الأمريكية على حماية هذه الشجرة والنظام البيئي المرتبط بها. وتهدف مجموعة جديدة تسمى Friends of Pando إلى جعل الشجرة في متناول الجميع تقريبا من خلال تسجيلات فيديو 360.

المصدر: ساينس ألرت