علماء روس يبتكرون تقنية تحد من ضوضاء الطائرات

ابتكر علماء جامعة بيرم الوطنية للبحوث التقنية، تكنولوجيا تسمح بتخفيض مستوى الضوضاء المنبعثة من الطائرات.

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وتشير مجلة Akustika، إلى أن التكنولوجيا الجديدة تعتمد على تغطية محركات الطائرات بهياكل خاصة قادرة على امتصاص الصوت. ويمكن استخدام هذه التكنولوجيا حتى في محطات الطاقة ووحدات أخرى.

ويشير الباحث أوليغ كوستوف، من مختبر آليات توليد الضوضاء والتحليل النموذجي في مركز البحوث الصوتية التابع للجامعة، إلى أن إنتاج طائرات منخفضة الضوضاء، هي مسألة حيوية لمنتجي الطائرات.

ويقول، "لقد صمم فريقنا العلمي تكنولوجيا واستخدمها بنجاح، تسمح بالتنبؤ بفعالية أكثر بالخصائص الصوتية لأغطية محركات الطائرات الماصة للصوت. وقد تم لأول مرة تصميم العمليات للهياكل الحقيقية المستخدمة في بناء الطائرات".

ويذكر أن شركة "غازبروم نفت" اتفقت في نهاية سبتمبر الماضي مع شركة "ايرفلوت" على التعاون لإنتاج وقود طائرات من خامات نباتية، يحتوي على أقل نسبة من الكربون- وقود الطيران المستدام Sustainable aviation fuels (SAF)

وينص هذا الاتفاق على تطوير وقود الطائرات وفقًا للمتطلبات الدولية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والبرنامج البيئي CORSIA لمنظمة الطيران المدني الدولية ICAO.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"