 
مباشر
عاجل
بوتين وماكرون يتفقان على "خفض التصعيد" في أزمة المهاجرين على حدود بيلاروس وبولندا

روسيا تزّود دروناتها بقاذفات لهب خفيفة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تزّود دروناتها بقاذفات لهب خفيفة
news.myseldon.com
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rqjc

يعمل العلماء العسكريون على تصميم قاذف لهب جديد من طراز "إر بي أو-2" ليستخدمه أفراد وحدات قوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية.

ويمكن أن يوضع قاذف اللهب الجديد على طائرات من دون طيار. وقال قائد قوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية اللواء، إيغور كيريلوف، في مقابلة مع  صحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية إن قاذف اللهب الذي ستتوزع أجزاؤه،، بما فيها أجهزة التصويب والرماية، على الدرونات يمتلك إمكانات مميزة مقارنة بسابقاته.

إقرأ المزيد
قاذف اللهب الروسي الثقيل
قاذف اللهب الروسي الثقيل "سولنتسيبيوك" يحصل على ذخائر حديثة

ويشار إلى أن الجيش الروسي يزوّد حاليا بقاذفات اللهب الخفيفة "شميل" التي تستخدم في وحدات المشاة كذلك. ويتراوح  مدى عمله عند إطلاق النار بذخائر ترموبارية (قابلة للاشتعال) بين 800 و1700 متر.

ولا تقل ذخائر "شميل" فعالية من حيث شدة الانفجار عن  ذخائر عيار 155 ملم. وتستخدم تلك الذخائر لإصابة المشاة والمنشآت الدفاعية المحصنة والمدرعات الخفيفة. وقد أطلق الجنود الأفغان على قاذف اللهب "شميل" تسمية "أنبوب الشيطان" لفاعليته الفائقة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا