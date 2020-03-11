قاذف اللهب الروسي الثقيل "سولنتسيبيوك" يحصل على ذخائر حديثة

استخدم أفراد القوات الروسية للوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية أثناء تدريبات أجروها في منطقة ألتاي بجنوب سيبيريا أحدث الذخائر لقواذف اللهب الثقيلة "سولنتسيبيوك".

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والمقصود هنا ذخائر " توس 1 آ" التي ازداد مداها من 6 كيلومترات حتى 9 كيلومترات.

وقال ناطق باسم قوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بأن التدريبات في منطقة "ألتاي" شهدت استخدام الأجهزة الحديثة للاستطلاع الكيميائي "بي خا إر دي دي – 3" وكذلك محللات الغاز والمستشعرات الحديثة للأرصاد الجوية.

يذكر أن منظومة "سولنتسيبيوك" عيار 220 ملم مخصصة لتدمير المنشآت المحصنة للعدو. وإنها قادرة على إطلاق 24 قذيفة صاروخية خلال 12 ثانية فقط لتغطي مساحة 40 ألف متر مربع.

المصدر: نوفوستي