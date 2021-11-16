روسيا: نجاح الكشف الدولي عن "كش مات" يسرّع إنتاجها الصناعي

سيبدأ مصنع "غاغارين" بمدينة "كومسومولسك" في شرق روسيا قريبا بإنتاج مقاتلات "سو- 75" (كش مات) الحديثة الخفيفة وحيدة المحرك للجيل الخامس.

أعلن ذلك رئيس شركة الطائرات الروسية الموحدة، يوري سليوسار، على هامش معرض "دبي" الدولي للطيران.

وأعاد رئيس الشركة إلى الأذهان أن مقاتلة "كش مات" من تصنيع شركة "سوخوي" التي تعرض اليوم في دبي كشف عنها لأول مرة في معرض "ماكس – 2021" الدولي للطيران والفضاء حيث اطلع عليها في 20 يوليو الماضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وأعلن مصمموها آنذاك أن الطائرة ستقوم بأول رحلة جوية عام 2023 . أما إنتاجها على دفعات ومبيعاتها فتنطلق عام 2026.

ويتوقع أن يبلغ حجم مبيعات الطائرة خلال 15 عاما 300 طائرة. وقيّم رئيس مؤسسة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيميزوف سعر المقاتلة "كش مات" بـ25 – 30 مليون دولار. وأوضح أن بعض قطع غيارها ستنتقل إليها من مقاتلتي"سو- 57 " و"سو-35" وذلك للتخفيض من سعرها.

وستخصص المقاتلة قبل كل شيء لتصديرها إلى بلدان أخرى، بما فيها بلدان إفريقية والهند وفيتنام. وهناك جهة حجزت طلبيتها لشراء الطائرة الروسية الحديثة والرخيصة.

وقال رئيس شركة الطائرات الموحدة إن نجاح الكشف الدولي عن "كش مات" في دبي ربما سيسرّع عملية الإنتاج الصناعي للطائرة.

يذكر أن مدى عمل المقاتلة بلغ 3 آلاف كلم. وبمقدورها أن تتسارع حتى سرعة 2 ماخ ( نحو 2300 كلم/ساعة) وتحمل 7400 كلغ من الحمولة القتالية.

المصدر: نوفوستي