شريحة ذكية زرعت في دماغ رجل مشلول "ترجمت" أفكاره إلى نصوص بدقة 94%

تمكن العلماء من تحويل أفكار رجل مصاب بالشلل إلى نصوص مكتوبة، بفضل نظام غرسة دماغية "يترجم" خط يده المتخيل إلى نص حقيقي.

غُرست شريحة ذكية في دماغ رجل مشلول، وتمكنت من ترجمة أفكاره إلى نصوص واضحة بنسبة دقة مرتفعة للغاية.

يعتبر الجهاز جزءا من تعاون بحثي باسم BrainGate، ويعد بمثابة واجهة بين الدماغ والحاسوب (BCI)، ويستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لتفسير إشارات النشاط العصبي المتولدة أثناء الكتابة اليدوية.

يبلغ الرجل المصاب بالشلل 65 عاما وقت إجراء البحث، ولا يقوم بأي كتابة فعلية، حيث كانت يده مع جميع أطرافه مشلولة لعدة سنوات.

وخلال الاختبارات تمكن من تحقيق سرعات كتابة تصل إلى 90 حرفا في الدقيقة (أو حوالي 18 كلمة في الدقيقة)، بدقة تصل إلى 94% تقريبا (ودقة تصل إلى 99% مع إمكانية التصحيح التلقائي).

يكاد هذا المعدل يكون مساويا لسرعة الكتابة لمستخدمي الهواتف الذكية في الفئة العمرية للرجل، والتي تبلغ حوالي 115 حرفا أو 23 كلمة في الدقيقة، وفقا للباحثين.

يقول الباحثون إن الحروف الأبجدية مختلفة تماما عن بعضها البعض في الشكل، لذلك يمكن للذكاء الاصطناعي فك شفرة نية المستخدم بسرعة أكبر أثناء رسم الحروف.

ورغم إمكانات هذه التقنية الأولى من نوعها، يؤكد الباحثون أن النظام الحالي ليس سوى دليل على المفهوم حتى الآن، حيث ثبت أنه يعمل مع مشارك واحد فقط، لذلك فهو بالتأكيد ليس منتجا كاملا، وقابل للتطبيق سريريا حتى الآن.

إذا..

كيف تتمكن هذه الغرسة الدماغية من تحويل الأفكار إلى نصوص؟

وهل يمكن لهذه الشرائح استعادة وظائف فقدها المخ وعلاج أمراض مثل فقدان السمع والبصر والشلل؟

هل يمكن تبادل الأفكار عبر هذه الشرائح الذكية بلمح البصر دون الحاجة إلى الرسائل؟

أسئلة ناقنشاها خلال لقاء جديد من برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب، وكان ضيف اللقاء

الدكتور هيثم حجازي، الباحث في مجال الأنظمة الذكية وعلم البيانات في مركز أبحاث المعلوماتية والأنظمة جامعة كويمبرا في البرتغال.

لمتابعة اللقاء كاملا