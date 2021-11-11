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علماء روس يبتكرون قبة كهربائية تحمي من الدرونات

العلوم والتكنولوجيا

علماء روس يبتكرون قبة كهربائية تحمي من الدرونات
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صورة أرشيفية
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اخترع علماء في أكاديمية الأسلحة المشتركة للقوات المسلحة الروسية قبة كهربائية تستطيع مواجهة الطائرات من دون طيار والحماية منها.

وتتكون المنظومة الإلكترونية من حاجز إلكتروني على شكل قبّتيْن إلكترونيتين ووسائل للكشف الإلكتروني وجهاز محوّل للطاقة الكهربائية ومصدر للطاقة ونظام للرصد فضلا عن موقع مجهّز لمشغل القبة الإلكترونية.

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ويرى العلماء أن المنظومة يمكن استخدامها لحماية منشآت هامة مثل المحطات الكهروذرية ومخازن النفط والغاز.

وتعتمد القبّة على 3 أنظمة للعمل: أولها هو الخفر وثانيها هو الخفر والحظر والذي يسمح بالتفاعل مع درون وعدم تدميره. أما نظام العمل الثالث فيقضي باستهداف الدرون وتدميره.

ويعتبر المخترعون أن أسلوب حماية كهذا هو أفضل طريقة من حيث توفير الأموال في حال التعرض لهجوم مجموعة من الدرونات، مع العلم أن استخدام الذخائر يعتبر أمرا مكلفا، واحتمال إصابة الأهداف في هذه الحال ضعيف للغاية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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