معرض أسلحة سوداني يكشف عن مدرعة بيلاروسية حديثة

كشف معرض أسلحة أقيم مؤخرا في السودان عن مدرعة تشبه كثيرا مدرعة "كايمان" البيلاروسية.

وورد في مذكرة توضيحية ملحقة بالمعروضات أن المعرض يضم "أحدث مدرعاتنا (صرصر-4)، تليها (صرصر-3)، تليها المدرعة البلاروسية (كايمان)، تليها إحدي عربات الاستطلاع من معرض لمنظومة الصناعات الدفاعية، وجميعها يتم إنتاجها محليا بتراخيص من الشركات الأم".

Pictures of belarus made Cayman armored personnel carriers of the Sudanese 🇸🇩 military. pic.twitter.com/qQ8IUu1CyE — Hammer Of War (@HammerOfWar5) November 4, 2021

يذكر أن مدرعة "كايمان" تم تصنيعها وإنتاجها في معمل الإصلاح الـ140 في مدينة بوريسوف البيلاروسية. وإنها عبارة عن نموذج مطور لعربة المشاة القتالية السوفيتية "بي إم بي – 2"، بينما تعتبر غالبية قطع غيارها بيلاروسية الصنع. وتتميز المدرعة بحماية جيدة من نيران الأسلحة الخفيفة وشظايا الذخائر والصمود أمام انفجارات ألغام وعبوات ناسفة.

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وتبلغ قوة محرك المدرعة 170 حصانا، ويمكنها السير على طرق معبدة بسرعة 110 كلم/ساعة إلى مسافة 1000 كم دون أن تتزود بالوقود. ولديها برج مدرع مزود برشاشي عيار 14.5 ملم و7.62 ملم.

وقد ابتكر امخصون بيلاروس نسخة من "كايمان" تم تزويدها ببرج مرع متحكم فيه عن بعد ومدفع أوتوماتيكي عيار 30 كلم وقاذف القنابل "بلاميا". وكانت كوت ديفوار أول بلد اشترى مدرعة "كايمان".

المصدر: روسيسكايا غازيتا