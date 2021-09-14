الجيش الروسي يكشف في مناورات "الغرب – 2021" عن عربة "بي إم بي" من جيل جديد

كشف الجيش الروسي لأول مرة في المرحلة الأساسية لمناورات "الغرب – 2021" في ميدان التدريب "مولينو" عن عربات المشاة القتالية "بي – 19" المزودة ببرج مدرع متحكم فيه عن بعد.

واستخدمت تلك المدرعات بغرض تقديم الدعم الناري للوحدات المدافعة.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إن مجموعات المدرعات التي تضمنت فصيلة من مدرعات "بي - 19" تم زجها في المعركة مع اقتراب وحدات العدو الافتراضي من الحد الأمامي للقوات الصديقة، وفيها وحدات القوات المسلحة البيلاروسية والمنغولية والهندية والروسية وذلك بغرض رفع استقرار دفاعاتها عند خوض العمليات الحربية من أجل الحفاظ على المواقع والمناطق الهامة.

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يذكر أن عربة المشاة القتالية "بي – 19" مزودة بمدفع عيار 57 ملم الأوتوماتيكي ومنصات منظومة "كورنيت" المضادة للدبابات ومنظومة الصواريخ الموجهة صغيرة الحجم "بولات" المخصصة لإصابة النقاط النارية والمدرعات الخفيفة للعدو الافتراضي.

ومن خصوصيات برج "إيبوخا" المدرع الذي تزود به عربة المشاة القتالية "بي – 19" وجود نظام البحث الأوتوماتيكي عن الأهداف والتعرف عليها وإرسال إحداثياتها واقتراحات بشأن تدميرها إلى قائد المدرعة.

يذكر أن عربة المشاة القتالية "بي - 19" هي نسخة من "بي إم بي - 3" المشهورة في العالم كله. وتم الكشف عن مجسمها لأول مرة في منتدى الجيش - 2019". لكن لم يكشف عن نموذج حديدي لها إلا في مناورات "الغرب - 2021".

المصدر: تاس