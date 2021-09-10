الجيش الروسي .. إنزال مظلي لـ30 عربة مدرعة مأهولة

يقوم سلاح المظليين الروسي لأول مرة بإنزال كتيبة مظليين بقوامها الكامل داخل عربات " ي إم دي – 4 إم" الحديثة المأهولة من الجيل الرابع.

وذلك في إطار مناورات "الغرب – 2021" الروسية البيلاروسية الاستراتيجية.

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صرح بذلك للصحفيين يوم 10 سبتمبر ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية.

وأوضح أن 30 عربة مأهولة من هذا النوع سيتم إنزالها جوا على مطار (جيتوفو) العسكري الترابي في مقاطعة ريازان الروسية من 15 طائرة من طراز "إيل – 76 إم دي" قدمتها القوات الجوفضائية الروسية.

ومضى قائلا إنه قد تم تحميل العربات في طائرات النقل العسكري التي ستقلع من مطار (دياغيليفو) في مقاطعة ريازان، ثم ستقوم الطائرات برحلة جوية إلى مقاطعة أوليانوفسك" لتعود بالمظليين إلى مقاطعة ريازان مجددا وتحقق عملية الإنزال الجوي باستخدام مظلات خاصة تسمح بالانتقال السريع للعربات إلى الوضع القتالي بعد الهبوط.

وقال الناطق إن 300 فرد من سلاح المظليين سيشاركون في التدريبات، فضلا عن 30 عربة حديثة من طراز "بي إم دي – 4 إم".

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وسيتدرب المظليون، حسب الناطق، على الاستيلاء على مطار للعدو الافتراضي وتعطيل منشآته عن العمل ومحاصرة أفراد التشكيلات المسلحة غير الشرعية والقضاء عليهم.

يذكر أن مناورات "الغرب – 2021" الروسية البيلاروسية الاستراتيجية المشتركة تجري في الفترة ما بين 10 و16 سبتمبر الجاري في 9 ميادين تدريبية روسية و5 ميادين تدريبية بيلاروسية وكذلك في بحر البلطيق.

ويشارك في المنارات 200 ألف فرد ونحو 80 طائرة و760 قطعة من المعدات الحربية، بما في ذلك 290 دبابة و240 مدفعا و15 سفينة حربية.

المصدر: تاس