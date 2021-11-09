الجيش الروسي يكشف عن شاحنة بيك آب مدرعة جديدة

نشر معمل "أورال" الروسي المصنع للشاحنات مقطع فيديو كشف فيه سيارته الجديدة.

ويدور الحديث عن مدرعة رباعية العجلات يمكن استخدامها لأغراض عسكرية كمنصة لمختلف العربات.

وبصورة خاصة يمكن أن تنصب عليها أجهزة الاتصال أو الحرب الإلكترونية، كما يمكن استخدامها كسيارة إسعاف عسكرية. وتم تزويد الشاحنة بأجهزة قوية مقاومة للألغام والعبوات الناسفة التي يمكن أن يبلغ وزنها حتى 6 كيلوغرامات.

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وتتميز الشاحنة بخلوص (المسافة بين قعر السيارة وسطح الطريق) عال لا يقل عن 400 ملم، ما يزيد من قدرة الشاحنة على اجتياز الموانع.

وبلغ طول الشاحنة 6500 ملم، عرضها 2550 ملم، ارتفاعها 2800 ملم، وسرعتها القصوى على الطريق المعبدة 100 كلم/ساعة.

ويمكن أن تقطع الشاحنة مسافة 1000 كلم دون أن تتزود بالوقود. وتنقل الشاحنة 12 فردا. وعلاوة على ذلك تستخدم في تصميم الشاحنة قطع غيار من عربات عسكرية أخرى تنتج على دفعات، ما يسهّل إلى حد بعيد صيانة السيارة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا