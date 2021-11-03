أذريبجان تتزود بصواريخ إسرائيلية

اشترى سلاج الجو الأذربيجاني من إسرائيل صواريخ "جو – جو" من طراز I-Derby ER.

وقال ناطق باسم الجيش الأذربيجاني إنه سيتم تزويد مقاتلات "ميغ – 29" بهذه الصواريخ.

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فيما أفادت قناة تليغرام Azerbaijani Armed Forces بان صاروخ I-Derby ER عبارة عن نسخة مطورة من صاروخ ينتمي إلى أسرة Derby تنتجها شركة "رفائيل" الإسرائيلية.

ويبلغ المدى الأقصى لإطلاق الصاروخ، حسب القناة، 100 كيلومتر، وزن رأسه القتالي 23 كيلوغراما. وتم تزويد الصاروخ بمنظومة التوجيه المركبة التي تتضمن جهاز التوجيه والقيادة الاستمراري ورأس التوجيه الذاتي الراداري النشيط.

المصدر: روسيسكايا غازيتا