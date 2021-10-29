سلاح الجو الإيراني ينشر فيديو لتدمير صاروخ أمريكي بصاروخ جو_جو أطلقته "ميغ-29"

نشر سلاح الجو الإيراني مقطع فيديو أظهر مقاتلة "ميغ – 29" الإيرانية روسية الصنع يتدرب طاقمها على تدمير صاروخ أطلقته طائرة F-5 Tiger II أمريكية الصنع.

وقالت بوابة The Drive الإلكترونية الأمريكية إن نادرا ما تظهر مقاطع فيديو كهذه، إذ أن سلاح الجو الإيراني يعد من أكثر الأسلحة سرية في العالم.

ولا يشك كاتب المقال أن "ميغ – 29" قد استخدمت صاروخ جو–جو سوفيتي الصنع وموجه حراريا من طراز "إر – 73". وقد دخل الصاروخ حوزة سلاح الجو السوفيتي عام 1984، لكنه يتميز بقدرة عالية على المناورة ويمكن متابعته بواسطة خوذة الطيار وكذلك عن طريق رادار أو نظام البحث والمرافقة العامل بالأشعة تحت الحمراء.

وأظهر الفيديو إطلاق الصاروخ من قبل طائرة F-5 Tiger II ، ثم تدميره بصاروخ أطلقته مقاتلة "ميغ – 29" بعد مرور 4 ثواني.

وأشارت البوابة الإلكترونية إلى أهمية تعطيها القيادة العسكرية الإيرانية لمقاتلة "ميغ – 29" التي تشارك أيضا في مرافقة طائرات حكومية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا