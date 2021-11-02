"بلا شوارع!".. السعودية تبدأ في تشييد مدينتها البيئية بتكلفة 100 مليار دولار!

بدأت السعودية العمل في مدينة صحراوية مستقبلية ستكون خالية من السيارات والطرق وتعمل بالطاقة النظيفة بنسبة 100%، مع توقع انتقال السكان في وقت مبكر من عام 2024.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن للمرة الأولى عن خطط المشروع العملاق "ذا لاين" The Line، وهي سلسلة بطول 105 ميل من المناطق الحضرية على طول "العمود الفقري" المركزي، في خطاب متلفز يناير الماضي.

والآن، بدأت الجرافات في تحريك الأرض وحفر الأنفاق عبر الجبال لتثبيت الطبقات الثلاث للمدينة الخطية: منطقة سطحية للمشاة، بالإضافة إلى طبقتين تحت الأرض للنقل والبنية التحتية.

وقال الرئيس التنفيذي للمشروع، نظمي النصر، لوكالة بلومبرغ، "إنها مهمة ضخمة"، مقدّرا أنه "لم يتم حتى واحد بالمائة" من العمل المطلوب لتخطيط وبناء "ذا لاين".

وبدلا من البدء من نقطة انطلاق واحدة والبناء، أضاف النصر أن المطورين يدرسون "البدء من نقطتين" والبناء باتجاه المركز.

وتمتد من جبال شمال غرب السعودية إلى البحر الأحمر، وستضم مجموعات المجتمعات المجمّعة في "ذا لاين" ما يصل إلى مليون شخص إجمالا، متصلين بواسطة عبور فائق السرعة و"حلول التنقل المستقل"، وفقا لبيان صادر من بداية العام.

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وستكون المدارس والمطاعم والمتاجر والوجهات الأخرى على بُعد خمس دقائق سيرا على الأقدام و"لن تستغرق الرحلة أكثر من 20 دقيقة".

وقال المطورون إن شكله الخطي وبنيته التحتية الجوفية سيساعدان في الحفاظ على 95% من المناظر الطبيعية.

وستستثمر السعودية ما بين 100 و200 مليار دولار في "ذا لاين"، والذي من المتوقع أن يولد 380 ألف وظيفة جديدة ويعزز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 48 مليار دولار بحلول عام 2030.

ومن المتصور أن يكون الخط هو الجزء الأول من مدينة نيوم المخطط لها مسبقاً، بقيمة 500 مليار دولار، لتغطي 10000 ميل مربع من محافظة تبوك في السعودية، بالقرب من حدودها مع الأردن ومصر.

ووفقا لبيان صدر في يناير، فإن "نيوم ​​هي أداة تسريع للتقدم البشري ورؤية لما قد يبدو عليه المستقبل الجديد".

وستكون وجهة وموطنا للأشخاص الذين يحلمون كثيرا ويريدون أن يكونوا جزءا من بناء نموذج جديد للعيش الاستثنائي، وإنشاء أعمال مزدهرة، وإعادة اختراع الحفاظ على البيئة.

وتشمل الخطط سيارات أجرة طائرة بدون طيار، ومتنزه ترفيهي على طراز "الحديقة الجوراسية" Jurassic Park، به ديناصورات روبوتية، وأعلى كثافة من المطاعم الحائزة على نجمة ميشلان في العالم، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وستتبدل المناظر الطبيعية القاسية للمنطقة من خلال آلات البذر السحابي، وأكبر حديقة مرجانية في العالم، والرمال المتوهجة في الظلام، والقمر الاصطناعي العملاق الذي يضيء ليلا.

وقال النصر لبلومبرغ: "اليوم إذا ذهبت إلى نيوم سترى أعمال البناء في كل مكان، وسترى أعمال الحفر جارية في كل مكان، وسترى مناطق يجري تطويرها".

وأضاف أن 1500 موظف في نيوم يعملون ويعيشون بالفعل في الموقع، حيث توصف المدينة بأنها أكبر نظام خال من الكربون على كوكب الأرض، وستعتمد المدينة المكونة من 16 منطقة على مزارع الرياح والطاقة الشمسية والتكنولوجيا المتطورة التي تحول الماء إلى أكسجين وهيدروجين للوقود.

وكان بناء المدينة، كما أعلن سابقاً، قد بدأ في الربع الأول من عام 2021.

والآن وبعد أن بدأ العمل أخيرا، فإن الخطوة التالية بالنسبة لنيوم هي إعلان الدولة المدينة "منطقة حرة" بقوانين مختلفة عن بقية السعودية.

وبحسب النصر، قد يتم تحقيق ذلك في وقت مبكر من الأشهر القليلة الأولى من عام 2022.

المصدر: ديلي ميل