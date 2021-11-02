"كلاشينكوف" تطور رشاشها الخفيف الحديث

تسعى شركة "كلاشينكوف" الروسية لتطوير الرشاش الخفيف "إر بي إل – 20" ليتماشى مع طلقتي عيار 7.62 ×39 و5.56×39 ملم.

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية كبير المصممين في شركة "كلاشينكوف" سيرغي أورجومتسيف. وقال: "إن رشاش "أر بي إل - 20" الخفيف الذي من شأنه أن يكون جزءا من تجهيزات الجندي الروسي المستقبلي "سوتنيك"، تم تصميمه أولا ليستخدم الطلقة الروسية عيار 5.45×39 ملم.

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أما سبب الانتقال إلى ذخائر وأعيرة جديدة فيكمن في ضرورة تسويق الرشاش الخفيف خارج روسيا.

وأعاد كبير المصممين إلى الأذهان أن روسيا لم تورّد حتى الآن رشاشات خفيفة إلى بلدان أخرى. وظهرت الآن لديها فرصة لدخول تلك السوق القابلة للمنافسة.

وقال إن رشاش "إر بي إل – 20" تم الكشف عنه لأول مرة في منتدى "الجيش – 2020" العسكري التقني في ضواحي موسكو. ومن أهم ميزاته هو نقل الطلقات على شكل شريط الذخائر، مع العلم أن "كلاشينكوف" لم تنتج سابقا شرائط ذخائر لهذا العيار.

وعلاوة على ذلك فهناك إمكانية لاستبدال مواسير ذات طول مختلف بهدف تنفيذ أنواع مختلفة من المهام في القتالات القريبة والبعيدة. ويمكن أن تركّب على الرشاش الخفيف كذلك أجهزة التصويب والرؤية الليلية وما إلى ذلك.

ويتراوح الطول الإجمالي للرشاش بين 1085 و1145 ملم وفقا لاستخدام الأخمص التلسكوبي. ويزن الرشاش الخفيف 5.5 كيلوغرام ويتسع مخزنه لـ100 طلقة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا