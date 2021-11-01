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"كلاشينكوف" تكشف عن أحدث رشاشاتها

العلوم والتكنولوجيا

youtube/ Kuznetsov Konstantin
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نشرت شركة "كلاشينكوف" بعض التفاصيل التي تتعلق ببندقيتها الرشاشة الجديدة التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية والمدنية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن البندقية الجديدة  AKV-521 حصلت على خصائص مميزة أبرزها إمكانية استخدام أكثر من سبطانة بعيارات مختلفة، ما سيجعلها سلاحا عمليا للأغراض العسكرية وحتى لأغراض الحراسة المدنية وحماية المنشآت أو لأغراض الصيد.

youtube/ Kuznetsov Konstantin

وحصلت هذه البندقية على أخمص مصنوع من البلاستيك المتين يمكن طيه أو تعديله بما يناسب حاملها، كما جهزت بسكك خاصة لتثبيت الملحقات الخارجية مثل المصابيح أو مناظير التسديد.

youtube/ Kuznetsov Konstantin
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وزودتها كلاشينكوف بمخازن مصنوعة من البيكاتين تستوعب 10 طلقات من عيار (5х45х39) أو طلقات 223Rem.

المصدر: سلاح روسيا

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