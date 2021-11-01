"كلاشينكوف" تكشف عن أحدث رشاشاتها

نشرت شركة "كلاشينكوف" بعض التفاصيل التي تتعلق ببندقيتها الرشاشة الجديدة التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية والمدنية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن البندقية الجديدة AKV-521 حصلت على خصائص مميزة أبرزها إمكانية استخدام أكثر من سبطانة بعيارات مختلفة، ما سيجعلها سلاحا عمليا للأغراض العسكرية وحتى لأغراض الحراسة المدنية وحماية المنشآت أو لأغراض الصيد.

وحصلت هذه البندقية على أخمص مصنوع من البلاستيك المتين يمكن طيه أو تعديله بما يناسب حاملها، كما جهزت بسكك خاصة لتثبيت الملحقات الخارجية مثل المصابيح أو مناظير التسديد.

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وزودتها كلاشينكوف بمخازن مصنوعة من البيكاتين تستوعب 10 طلقات من عيار (5х45х39) أو طلقات 223Rem.

المصدر: سلاح روسيا