صحيفة: روسيا الثانية في تصنيف أقوى جيوش العالم

نشرت صحيفة Global Firepower نتائج دراستها السنوية للقوة العسكرية في 140 بلدا حول العالم.

وتستند الصحيفة في تصنيفها الذي نشرته إلى 50 عاملا رئيسيا ولا يتضمن التصنيف تقييم عدد أفراد القوات المسلحة والمعدات الحربية فحسب بل وحالتها المالية وتطورها التكنولوجي والوضع الجغرافي للدولة.

وتتصدر التصنيف الولايات المتحدة وتأتي بعدها روسيا والصين.

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وبلغ عدد أفراد الجيش الأمريكي 1400000 فردا، ما يعد مؤشرا ثالثا في العالم. وتتوفر في حوزة القوات البرية 6100 دبابة (المرتبة السادسة في العالم). أما سلاح الجو الأمريكي فيأتي في المرتبة الأولى بـ13233 طائرة. ويضم سلاح البحرية الأمريكي 490 سفينة (المرتبة الثالثة في العالم).

وتحتل روسيا المكانة الثانية الراسخة في التصنيف حيث تشغل المرتبة الخامسة من حيث عدد أفراد القوات المسلحة والمرتبة الأولى من حيث عدد الدبابات في القوات البرية (13000 دبابة) والمدافع ذاتية الحركة (6 آلاف مدفع) ومنظومات الصواريخ (4 آلاف منظومة). ويحتل سلاحا الجو والبحرية الروسيان المكانة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الطائرات وعدد السفن.

وتشغل الصين المكانة الثالثة في التصنيف حيث تحتل المكانة الأولى من حيث عدد أفراد القوات المسلحة (2185000 فردا)، وتمتلك قواتها البرية 3205 دبابة ( المرتبة الثامنة)، كما تحتل المرتبة الثالثة من حيث المدافع ومنظومات الصواريخ. فيما شغلت القوات البحرية المرتبة الأولى من حيث عدد السفن. أما سلاح الجو الصيني فشغل المرتبة الثالثة من حيث عدد الطائرات.

يذكر أن الجيشيْن الهندي والياباني يحتلان المرتبتين الرابعة والخامسة في التصنيف وبعدهما كوريا الجنوبية وفرنسا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا