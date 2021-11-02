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الصين والهند قد تكونان أول المشترين لمنظومات الدفاع الجوي "إس-500" الروسية

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الصين والهند قد تكونان أول المشترين لمنظومات الدفاع الجوي
Reuters
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قال مدير المركز الروسي للتعاون التقني-العسكري، دميتري شوغاييف، إن الصين والهند وعدد آخر من شركاء روسيا قد يكونوا من الأوائل الذين سيحصلون على منظومات الدفاع الجوي "إس-500" الروسية.

وأضاف شوغاييف في مقابلة مع قناة "إر بي كا"، أن الهند شريك استراتيجي طويل الأمد لروسيا، مشيرا إلى أنه تم توقيع عقد حول صفقة صواريخ "إس-400"، وستحصل الهند على الدفعة الأولى منها بحلول نهاية العام.

وأوضح أن الهند مهتمة أيضا بمنظومات الدفاع الجوي الروسية الأحدث، "إس-500"، وتسعى لشرائها.

وقال إن بيع منظومات الدفاع الجوي "إس-500" سيصبح ممكنا بعد تزويد قوات الجيش الروسي بما يحتاجه منها.

المصدر: تاس

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