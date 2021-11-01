بالصور.. كوريا الجنوبية تكشف عن طائرتها المقاتلة الجديدة "KF-21"

عرضت كوريا الجنوبية مقاتلتها الجديدة "KF-21" المزودة بتقنيات التخفي، في معرض للأسلحة بعاصمة بيرو، مدينة ليما.

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ويبلغ الحد الأقصى لوزن هذا الطائرة المقاتلة الكورية الجنوبية 25600 كيلوغرام، فيما تصل سرعتها إلى 1.8 ماخ، أي 2200 كم/ ساعة.

يشار إلى أن هذه المقاتلة الكورية التي عرضت في معرض الأسلحة "SITDEF 2021" في عاصمة بيرو، قادرة على حمل صواريخ جو - جو أمريكية وأوروبية وكورية، وكذلك صواريخ جو - أرض وقنابل وصواريخ مضادة للسفن، ويصل الوزن الإجمالي للحمولة الصافية إلى 7700 كيلوغرام.

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ولا تعتبر المقاتلة "KF-21" طائرة خفية تماما، ولكنها تستخدم عددا من عناصر التخفي لتقليل رؤية الرادار لها.

وسيجري تجهير هذه الطائرة المقاتلة الكورية الجنوبية بمحطة رادار بمصفوفة هوائي نشط على مراحل.

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وتعمل المقاتلة الكورية الجنوبية هذه بمحركين في وقت واحد من طراز "F414"، بقوة دفع إجمالية تصل إلى 20000 كيلوغرام، تصنعها شركة جنرال إليكتريك الأمريكية، وهي ذاتها التي تستخدم في طائرات سوبر هورنت الأمريكية "F-18".

وسيتم إنتاج هذا الطراز الجديد من المقاتلات بصنفين، بمقعد فردي ومزدوج، ويجري التخطيط لتصديرها للخارج، وخاصة إلى دول جنوب شرق آسيا التي تربطها علاقات تجارية وثيقة مع سيئول.

المصدر: hi-tech