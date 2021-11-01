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أول رحلة جوية لمقاتلة صينية شبحية بحرية

العلوم والتكنولوجيا

أول رحلة جوية لمقاتلة صينية شبحية بحرية
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صورة أرشيفية
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شهدت الصين أول رحلة جوية لمقاتلة شبحية بحرية، قالت وسائل إعلام إنه أطلق عليها اسم J-35 .

وأضافت أن الطائرة أقلعت من مطار تابع لشركة الطائرات SAC في مدينة شانيانغ بمحافظة لياونينغ.

يذكر أن معرض Airshow China 2021  الصيني للطيران والفضاء أفاد لأول مرة ببدء اختبار الطائرة البحرية الشبحية الجديدة. وحسب مجسم كشف عنه المعرض فإن مقاتلة FC-31 الشبحية الصينية للجيل الخامس شكلت أساسا للمقاتلة البحرية الجديدة.

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بينما لم تقدم صناعة الطائرات الصينية إلى الآن أية تفاصيل جديدة عنها عدا صور فوتوغرافية التقطت من الأرض وأظهرت مقاتلة بحرية شبحية بلون بحري مميز تحلق في الجو برفقة طائرة J-11 الحربية الصينية.

فيما يفترض أن J-35 ستقوم لغاية 31 ديسمبر ببضع رحلات جوية اختبارية. أما العام المقبل فسيشهد اختبارات واسعة النطاق للمقاتلة.

يذكر أن وسائل الإعلام الصينية كانت قد أفادت نهاية الأٍسبوع الماضي بأن نسخة بحرية لطائرة JL-9G للتدريب والقتال حققت أول رحلة جوية لها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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