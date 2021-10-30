روسيا تطوّر رادارها للرصد الدائري لكشف الطائرات الشبحية

اكتشفت رادارات "كاستا 2 إي إف" الروسية المطوّرة ثلاثية الإحداثيات المشاركة في التدريبات التي تجري حاليا بمقاطعة لينينغراد" الروسية اكتشفت اقتراب سرب من الدرونات.

وأرسل الرادار إحداثيات الأهداف إلى منظومات "تور – إم" متوسطة المدى للدفاع الجوي التي استطاعت التصدي لغارة جوية شاملة.

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وأشارت مجلة "أرميسكي ستاندرت" الروسية إلى أن الرادار الروسي الواعد للكشف الدائري قادر على اكتشاف مقاتلات "إف – 35" الشبحية للجيل الخامس التي تعتمد تكنولوجيات "ستيلز" للتخفي عن الرادارات.

وبمقدور الرادار كذلك مراقبة درونات صغيرة الحجم تحلق على ارتفاع منخفض وذلك على خلفية التشويش اللاسلكي وتضاريس الأرض المعقدة. ويستطيع طاقم الرادار الذي يضم فردين عند تشغيل نظام الكشف الدائري أن يكتشف حتى 50 هدفا جويا على مسافة 150 كلم.

وعند استخدام هوائي الرادار الذي يبلغ ارتفاع صاريه 14 مترا فإن الرادار يمكن أن يكتشف أهدافا شبحية محلقة على ارتفاع 60 مترا وعلى مسافة 30 مترا. أما الهوائي الذي يبلغ ارتفاع صاريه 52 مترا فيرى الأهداف على مسافة 44 كلم وعلى مسافة حتى 100 كلم إذا حلقت على ارتفاع 1000 متر.

ويمكن أن يعمل الرادار في مجال درجات الحرارة من 50 درجة مئوية تحت الصفر إلى 50 درجة فوق الصفر وذلك عند سرعة الريح حتى 25 مترا في الثانية وعلى ارتفاع 3 آلاف متر فوق سطح البحر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا