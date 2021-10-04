Su-35 الروسية أسقطت F-22 الأمريكية

كتب ألكسندر سيتنيكوف، في "سفوبودنايا بريسا"، كيف تغلب المهندسون الروس على طائرات الجيل الخامس الأمريكية.

وجاء في المقال: اضطر الخبير المشهور في الولايات المتحدة، ديفيد أرشيبالد، إلى الاعتراف، على صفحات المجلة الرسمية National Interest ، بأن المقاتلة الروسية Su-35 تتفوق بميزة مهمة على F-22 Raptor. فمن الآن فصاعدا، حسب قوله، لم تعد "الطائرة غير المرئية" الأسطورية في سلاح الجو الأمريكي لا تقهر.

اليوم، تعد طائرة F-22 واحدة من أفضل المقاتلات، كما كتب ديفيد أرشيبالد، لكنها تصاب بالعمى في مواجهة الأشعة تحت الحمراء، وهو ما لا يمكن قوله عن Su-35 الروسية. والأسوأ من ذلك، نظرا لأنه تم تصميم رابتور بحيث تكون قادرة على التخفي، فإنها تفتقر إلى رادارات المسح الجانبي.

والأدهى من ذلك، فقد تبين أن هذا ليس أسوأ ما في الأمر. فقد أدى الصراع على كل بوصة مربعة من الطائرة F-22 بسبب ثمنها الباهظ، إلى التوفير على حساب رادارات الأشعة تحت الحمراء.

ويستند تحليل الخبير أرشيبالد إلى ما يسمى بدفاتر الحسابات الحربية، وهو أمر مرعب أكثر من أحلك خيالات الجنرالات الأمريكيين. فقد بلغ السعر الكامل لطائرة واحدة من طراز F-22 في العام 2010 (مع الأخذ في الاعتبار برنامج تطويرها) 411.7 مليون دولار، في حين أن تكلفة Su-35 للتصدير 90-100 مليون دولار، وهي لسلاح الجو الروسي أرخص بمرتين من ذلك.

لقد حرمت قيود التصميم المحددة في Predator هذه الطائرة من "عيونها" الجانبية في الوقت الذي لدى الزوج الروسي IRST(وهو نظام للبحث والتتبع بالأشعة تحت الحمراء) و Irbis-E(نظام الرادار الروسي متعدد الأنظمة)، وفقا لأرشيبالد، قدرة هائلة على التطور.

ويمكن التعبير بالصيغة التالية: يعثر الروس، وإن ليس مباشرة، على حل ماكر لكل حيلة أمريكية ماكرة.

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