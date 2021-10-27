كشف لغز الدير القديم

كشف علماء الآثار البريطانيون "لغز عمره قرون" لدير النوافير أو دير فاونتانز، حيث اكتشفوا في قطعة من الأرض آثار مدبغة جلود قديمة عمرها حوالي 850 عام.

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وتشير صحيفة The Daily Mail، إلى أن العلماء درسوا أنقاض الدير الذي بني عام 1132 في شمال يوركشاير، ولكنهم خلال فترة طويلة لم يفهموا كيف نشأت هذه المدبغة في الجزء الشرقي من الدير.

وقد درس الباحثون الموقع باستخدام رادار قياس الأرض (Georadar) واتضح لهم أنه قبل عدة قرون كان يوجد هنا مبنيان حجريان كبيران عرض كل منهما 16 مترًا . وحولهما مبان صغيرة وخزانات، ما سمح لعلماء الآثار باستنتاج وجود مدبغة هنا.

ويعتقد الباحثون، أن هذه المدبغة بدأت تعمل في أواخر عام 1150 أو1160 ميلادي. ووفقا لهم تمكنوا بهذه الطريقة من الحصول على "القطعة المفقودة من لغز" الدير، على الرغم من أنه كان يُعتقد في القرن العشرين أنه سيكون من الصعب العثور على أي شيء جديد هنا.

ويشير الباحثون، إلى أن مدبغة الجلود عملت لغاية عام 1539، عندما أمر الملك هنري الثامن في ذروة الاصلاحات الإنجليزية، بغلق جميع أديرة إنجلترا، وتم تدمير هذا الدير، الذي أدرجته منظمة اليونسكو في قائمة التراث العالمي.

المصدر: نوفوستي