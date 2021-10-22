تأجيل اختبار سلاح أمريكي فرط الصوتي

قامت الولايات المتحدة بتأجيل اختبار سلاحها فرط الصوتي وهو الصاروخ ورأسه فرط الصوتية الحائمة.

وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مجهول في الدوائر العسكرية الأمريكية إن الصاروخ واجه مشكلة في الإقلاع أثناء اختباره التجريبي.

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وحسب المصدر فإن الاختبار كان من شأنه تأكيد جاهزية بعض مكونات الرأس القتالية الحائمة الجاري تصميمها في الوقت الراهن.

يذكر أن سلاح البحرية الأمريكي كان قد أفاد الخميس 21 أكتوبر بنجاح إطلاق 3 صواريخ أمريكية في إطار تحقيق برنامج اختبار السلاح فرط الصوتي الأمريكي.

وجاء في بيان نشرته البحرية الأمريكية أن الاختبارات استعرضت تقدم التكنولوجيات فرط الصوتية وإمكانات نماذج السلاح فرط الصوتي في الأوضاع الحقيقية.

المصدر: نوفوستي