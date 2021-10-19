الجيش الروسي يختبر مجموعات من الروبوتات تعمل ذاتيا

خضعت روبوتات "ماركر" الروسية الضاربة لاختبارات في ميادين التدريب حيث نفذت مهام تكتيكية مختلفة دون أية مشاركة من قبل مشغليها.

يذكر أن "ماركر" هو روبوت بوزن نحو 3 أطنان يمكن تزويده بمختلف الأسلحة والأجهزة، بما فيها الرشاشات الثقيلة وقاذفات القنابل، فضلا عن وسائل الاستطلاع التقني والرادارات صغيرة الحجم.

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وعملت الروبوتات في إطار الاختبارات التكتيكية ضمن مجموعات مستقلة وقامت بتوزيع الأهداف واختيار موقع أمثل لإطلاق النيران واستجابت لتغيرات طرأت على الأوضاع القتالية.

وقالت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مصدر في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية إنه تم تفعيل 5 منصات أوتوماتيكية (روبوتات) من طراز "ماركر"، ومنها 3 منصات مدولبة ومنصتان مجنزرتان.

وأعاد المصدر إلى الأذهان أن تلك الروبوتات قطعت في سبتمبر الماضي مسافة 100 كيلومتر خلال 5 ساعات و41 دقيقة في مناطق خالية من الطرق دون أن يشارك مشغلوها في التحكم بها، أما شبكة خلايا الأعصاب الاصطناعية فقامت بوضع خارطة ثلاثية الأبعاد واختارت مسارا أمثل لها. وأضاف أن تلك الروبوتات ستتعاون مستقبلا مع الطائرات من دون طيار.

المصدر: روسيسكايا غازيتا