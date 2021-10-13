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تصميم منظار بندقية ذي قدرة فائقة للتكبير في روسيا

العلوم والتكنولوجيا

تصميم منظار بندقية ذي قدرة فائقة للتكبير في روسيا
Sputnik PAVEL LISITSYN
صورة من الأرشيف
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أعلن المدير العام لمصنع كراسنوغورسك التابع لمؤسسة "روستيخ" الروسية ألكسندر نوفيكوف عن تصميم منظار عالي التكبير لبنادق القنص.

وأشار المدير العام إلى أن مواصفات المنظار تسمح باستخدامه على مسافات تصل إلى 1.5 ألف متر، وأن قدرته للتكبير تبلغ ما بين x5 وx20، مؤكدا على أن المنظار قادر أيضا على تحمل الارتداد حتى للبنادق من العيار الثقيل.

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وأضاف أنه سيتم انتاج المنظار تحت العلامة التجارية "زينيت".

وأعاد نوفيكوف إلى الأذهان أن منظارات "زينيت" لبنادق القنص أظهرت أنها من بين أفضل المنظارات البصرية في العالم أثناء الألعاب الدولية "الجيش 2021".

المصدر: تاس

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