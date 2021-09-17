شركة روسية بصدد تصميم بندقية قنص ترمي إلى 2500 متر

تعمل روسيا على تصميم بندقية قنص تمتلك مواصفات قياسية وتستخدم طلقة أعيرة حلف الناتو. وبمقدور البندقية إطلاق النار إلى مسافة تتراوح بين 2500 و3000 متر.

وستبدأ اختبارات البندقية مطلع العام المقبل.

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وصرح، مكسيم بايميتوف كبير المصممين في الشركة المصنّعة أن البندقية ستستخدم طلقات تستخدمها بلدان الناتو وهي 50 bmg بعيار 12.7 × 99 ملم. وقال إن البندقية كان يفترض أن تصمم لتصديرها إلى بلدان أخرى، لكنها لفتت أنظار أجهزة الأمن الروسية، مع العلم أن بنادق القنص الوطنية لا تصيب الأهاف بدقة فائقة إلا على مسافة 1600 متر.

وقال كبير المصممين الذي رفض ذكر اسم شركته إن القناصين سيستطيعون إصابة الأهداف بالرماية الدقيقة على مسافة نحو 2500 متر. وأضاف إن أحدا في روسيا والعالم لا ينتج سلاحا من هذا النوع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا