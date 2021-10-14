مدرعة صربية تزوّد ببرج روسي الصنع

أطلقت صربيا على عربتها القتالية اسم "لازانسكي" نسبة إلى السفير الصربي الراحل في روسيا.

وقد لفتت مدرعة "لازانسكي" مثمنة العجلات انتباه الخبراء العسكريين الذين حضروا معرض "الشريك – 2021 " الدولي العاشر للأسلحة والمعدات الحربية والذي يقام حاليا في بلغراد.

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وتمتلك المدرعة، مقارنة بنماذج أخرى من المعدات الحربية، قوة نارية هائلة وذلك بفضل البرج المدرع روسي الصنع المتحكم فيه عن بعد. وتم تزويد البرج المدرع من طراز " آ أو – 220 إم" بمدفع أوتوماتيكي عيار 57 ملم ورشاش عيار 7.62 ملم. ويتضمن مخزون الذخائر في المدفع 80 طلقة. أما مخزون الذخائر في الرشاش فيتضمن 500 طلقة. ويمكن أن تنصب على البرج كذلك منصات للصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.

ويعتقد الخبراء أن العربة القتالية ستشكل أساسا لأسرة من المدرعات بوزن يتراوح بين 26000 و36000 كلغ. وبمقدور البرج المدرع صد الإصابة بقذائف عيار 30 ملم.

يذكر أن القوة التي ينتجها محرك العربة تبلغ 700 حصان، ما يكفي للسير إلى مسافة حتى 1000 كلم. أما سرعتها على الطريق المعبدة فيمكن أن تبلغ 100 كلم/ساعة. وتتسع العربة لـ13 فردا بأسلحتهم الشخصية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا