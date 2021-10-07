ماسك: أود بناء طائرة فوق صوتية كهربائية تقلع وتهبط عموديا

أعلن مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك عن رغبته في بناء طائرة فوق صوتية كهربائية.

وكتب ماسك على "تويتر"، ردا على أحد التعليقات: "أود كثيرا بناء طائرة فوق صوتية كهربائية تستطيع الإقلاع والهبوط بشكل عمودي، ولكن زيادة العمل ستجعل دماغي ينفجر".

I’m so dying to do a supersonic, electric VOTL jet, but adding more work will make my 🧠 🧨 — Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2021

يذكر أن شركة "تسلا" التي أسسها ماسك في عام 2003 تختص بصناعة السيارات الكهربائية، وهي تتصدر هذه السوق، حيث صنعت أكثر من 500 ألف سيارة في 2020، وبلغت إيراداتها في العام الماضي 31.5 مليار دولار مع تسجيل أرباح قدرها ملياري دولار.

المصدر: RT