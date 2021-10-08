روسيا تطلق نهاية العام الجاري صواريخ "تسيركون" برشقة واحدة

سيُختبر صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي مرة أخرى قبل انتهاء العام الجاري.

ستطلقه نهاية عام 2021 فرقاطة "الأميرال غورشكوف" الروسية الحديثة على الرغم من أن البحرية الروسية كانت قد أعلنت رسميا في وقت سابق عن نجاح اختبارات الصاروخ باستخدام السفن الحربية.

إقرأ المزيد

وصرح مصدر في مجمع الصناعات الدفاعية الروسي لوكالة "نوفوستي" الروسية بأن فرقاطة "الأميرال غورشكوف" ستطلق نهاية العام الجاري صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية، مع العلم أن تلك الفرقاطة سبق لها أن أطلقت هذا الصاروخ 4 مرات. وقد تحقق الإطلاق الأخير للصاروخ في يوليو الماضي. أما العدد الإجمالي لصواريخ "تسيركون" التي شاركت في الاختبارات فبلغ 10 صواريخ وانتقلت الاختبارات في أكتوبر الماضي إلى الغواصات.

وقد أعلنت الدفاع الروسية الاثنين 4 أكتوبر عن نجاح الاختبارين لصاروخ "تسيركون" باستخدام غواصة "سيفيرودفينسك" التي أطلقت صاروخين أحدهما من سطح الماء وثانيهما من تحت الماء.

بينما اتخذ مؤخرا قرار بإجراء اختبار آخر لصاروخ "تسيركون" باستخدام السفينة الحربية. وقال المصدر إنه يتوقع أن تطلق فرقاطة "سيفيرودفينس" الروسية رشقة من الصواريخ فرط الصوتية وذلك لأول مرة في تاريخ اختبارات الصاروخ.

يذكر أن مدى عمل أول صاروخ بحري فرط صوتي في العالم بلغ 10 آلاف كيلومتر، الأمر الذي تم تأكيده في الاختبارات الأخيرة.

المصدر: تاس