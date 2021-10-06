وثيقة: قدرة امتصاص الغابات الروسية لثاني أكسيد الكربون قد ترتفع إلى 1,2 مليار طن سنويا

رجح مشروع استراتيجية التنمية منخفضة الكربون أن ترتفع قدرة امتصاص الغابات الروسية لثاني أكسيد الكربون إلى 1,2 مليار طن سنويا حتى عام 2050، حسبما ذكرت وكالة "تاس".

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وأكدت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أصالة الوثيقة، مشيرة إلى أن المشروع تمت إحالته إلى الأجهزة الفيدرالية الأسبوع الماضي للموافقة عليه ووضع الصيغة النهائية له.

وتقترح الوثيقة رفع قدرة الامتصاص للأنظمة البيئية الطبيعية الخاضعة للإدارة من 535 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون حاليا إلى 1200 مليون طن في السنة، وذلك من خلال زيادة مساحة الغابات الخاضعة للإدارة واتخاذ إجراءات أخرى في قطاعي الحراجة والزراعة، بما في ذلك تقييم ودراسة قدرات الغابات في امتصاص غازات الاحتباس والحصول على بيانات علمية جديدة حول انبعاثات الكربون في الغابات.

كما يقتضي مشروع الاستراتيجية تطوير تقنيات جديدة هادفة إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس وزيادة امتصاصها من قبل الأنظمة البيئية المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع خاصة برعاية الغابات والحد من خسائر الكربون لدى أشغال قطع الأشجار، والاستبدال التدريجي لغابات ذات نوع واحد من الأشجار بغابات مختلطة ذات قدرة أعلى على امتصاص ثاني أكسيد الكربون.

وأشارت الوثيقة إلى أن الإجراءات تستدعي زيادة تكاليف رعاية الغابات ورفع فعالية مكافحة الحرائق الطبيعية. وبحسب التقديرات فقد يبلغ حجم الاستثمارات في القطاعات ذات الصلة 0,1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.

المصدر: "تاس"