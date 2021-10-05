3 علماء يفوزون بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2021

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية منح جائزة نوبل للفيزياء لعام 2021، إلى سيوكورو مانابي، وكلاوس هاسلمان، وغيورغيو باريزي لـ"مساهماتهم الرائدة في فهمنا للأنظمة الفيزيائية المعقدة".

وأفادت الهيئة المانحة لجوائز نوبل، يوم الثلاثاء 5 سبتمبر، في بيانها: "تتميز الأنظمة الفيزيائية المعقدة بالعشوائية والفوضى ويصعب فهمها. وتكرم جائزة هذا العام الأساليب الجديدة لوصفها والتنبؤ بسلوكها على المدى الطويل".

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021

إقرأ المزيد

وتقاسم عالم الأرصاد الجوية وعالم المناخ الياباني، الحاصل على الجنسية الأمريكية، سيوكورو مانابي (90 عاما)، ومصمم نماذج المناخ كلاوس هاسلمان (89 عاما)، نصف الجائزة "للنمذجة الفيزيائية لمناخ الأرض، والتقدير الكمي للتباين والتنبؤ الموثوق به لظاهرة الاحتباس الحراري"، بينما مُنح النصف الثاني للجائزة إلى الفيزيائي الإيطالي جورجيو باريزي (73 عاما) "لاكتشافه تفاعل الاضطراب والتقلبات في الأنظمة الفيزيائية من النطاق الذري إلى المقياس الكوكبي".

وتبلغ قيمة الجائزة المرموقة 10 ملايين كرونة سويدية (1.14 مليون دولار).

وتعد جائزة نوبل للفيزياء ثاني جائزة تُمنح هذا الأسبوع بعد فوز الأمريكيين ديفيد جوليوس وأردم باتابوتيان بجائزة الطب يوم الاثنين لاكتشاف مستقبلات في الجلد تستشعر درجة الحرارة واللمس.

وسيتبع إعلان جائزة الفيزياء في الأيام المقبلة جوائز نوبل للكيمياء والأدب والسلام والاقتصاد.

المصدر: RT