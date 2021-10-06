انتهاء الاختبار الحكومي لبندقية القنص "تشوكافين" التي اختبرها الرئيس بوتين

أعلنت شركة "كلاشينكوف" الروسية عن نجاح اختبارات بندقية القنص "تشوكافين" التي يجب أن تأخذ محل بندقية القنص "دراغونوف " في القوات المسلحة الروسية.

وجاء في بيان نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني أن الاختبارات الحكومية للبندقية التي تحل محل "بندقية القنص "دراغونوف" نجحت تماما وتجري الآن عملية توثيق نتائج الاختبارات، ثم يتخذ قرار بتزويد وحدات الجيش الروسي بالبندقية الجديدة.

وحاولت شركة "كلاشينكوف" عند تصميمها لبندقية "تشوكافين" الأخذ بالحسبان كل الملاحظات التي قدمها مستخدموها.

وقال ناطق باسم الشركة إن بندقية القنص الجديدة تضمن إصابة الأهداف المنعزلة بطلقة أولى على مسافة كيلومتر واحد. وقد تم إطلاق نسختين من البندقية إحداهما بعيار 7.62 ملم × 54 R وتستخدم ثانيهما طلقة 7.62 × 51 ( 308 Winchester ) التابعة لحلف الناتو.

وتزن البندقية 4.2 كيلوغرام.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قام عام 2018 بتجربة بندقية القنص "تشوكافين" وأطلق النيران من البندقية على هدف يبعد عنه 600 متر. وقال مراسل صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" دميتري سميرنوف، حينها إن الرئيس الروسي أصاب الهدف عدة مرات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا