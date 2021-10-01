الصين.. العثور على حرير وكحول عمرهما 5000 عام

عثر علماء الآثار الصينيون على بقايا مشروبات كحولية قديمة وحرير عمرهما أكثر من 5000 عام,



وتشير وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء، إلى أن علماء الآثار عثروا في موقع الحفريات على قطع أثرية من اليشم من ضمنها "توماهوك" رمز القوة العسكرية، القريب من موقع يانغشاو الأثري في مقاطعة خنان وسط الصين.

إقرأ المزيد

واكتشف فريق البحث، الذي يضم خبراء من جامعة ستانفورد وخبراء المتحف الوطني الصيني للحرير، بروتين الحرير في عظام البشر التي عثر عليها في يانغشاو . كما عثروا على بقايا مشروبات كحولية مصنوعة من الحبوب المخمرة في أباريق ذات قاعدة مدببة تعود إلى الفترة الوسطى أو المتأخرة لحضارة يانغشاو .

ويقول لي شيوي، رئيس فريق البحث، هذا الاكتشاف هو إثبات مباشر لصناعة الجعة والمشروبات الكحولية في زمن حضارة يانغشاو.

ووفقا لرئيس معهد التراث الحضاري والآثار في مقاطعة خنان، ليو هايوانغ، تشير بقايا الحرير التي عثر عليها، إلى أن أسلاف الصينين كانوا يربون دودة القز، للحصول على الحرير قبل أكثر من 5000 عام.

وتجدر الإشارة، إلى أن أولى عمليات الحفر والتنقيب في يانغشاو كانت عام 1921وبعد ذلك تلتها عام 1951 الموجة الثانية وفي عام 1980 الموجة الثالثة، وبدأت الموجة الرابعة في 22 أغسطس عام 2020 ولا تزال سارية إلى الآن.

المصدر: فيستي. رو