جسم غامض في سماء أستراليا يحير السكان المحليين لكن تفسيره كان "مفاجئا"!

شوهد جسم غامض يتوهج في سماء الليل بأستراليا، صدم السكان المحليين، وتركهم في حيرة من أمرهم بشأنه هويته.

وأفاد سكان سيدني أنهم رأوا جسما غريبا على شكل قرص يطير في السماء ليلة الاثنين 27 سبتمبر. ورغم النظريات الجامحة عن "وجود كائنات فضائية على متن صحن طائر"، كان التفسير الحقيقي "مفاجئا" بعد أن كشف الخبراء أن الجسم الطائر كان في الواقع إطلاق صاروخ صيني.

Mysterious object in Australia’s sky leaves locals confused – ‘Rare and surprising!’ https://t.co/gJeu47dcZ4 — Ajansev (@Ajansev2011) September 30, 2021

وتمكن السكان المحليون الأستراليون من تصوير هذه الظاهرة، وفي اللقطات شوهد الجسم الغامض وهو يحلق فوق سماء سيدني وكذلك الساحل الأوسط.

وتظهر الصور التي التقطت في الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي ظهور الجسم الغامض وتركه أثرا مشرقا عبر سماء الليل.

A mysterious flying object which sparked a UFO scare in the skies over Australia on Monday night has been revealed as a Chinese rocket 🚀 pic.twitter.com/wVHt4PtGBv — Sunrise (@sunriseon7) September 27, 2021

Did anyone see or get vision of some strange lights of over Australia about an hour ago? It looks like it was the plume (essentially exhaust) from a rocket. China launched a Long March 3B around that time. We might have seen the plume from it. — Brad Tucker (@btucker22) September 27, 2021

وشارك السكان الصور التي التقطوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي معربين عن حيرتهم بشأن هذا المشهد الغريب.

وذكرت صحيفة "ذي صن" أن أحد السكان المحليين نشر على "فيسبوك": "هل رأى أحد الضوء الغريب يتحرك عبر السماء منذ نحو 10 دقائق؟ آمل ألا أكون الوحيد الذي شاهده لأنه أغرب شيء رأيته في حياتي".

There’s some chat on FB - someone posted this pic.twitter.com/cLCbYsC85L — No more war (@GroperBlue) September 27, 2021

Saw the same, northern rivers nsw — Colette Hoelzl (@CollyHoelzl) September 28, 2021

وأكد الخبراء أن الجسم الطائر كان أحد قمرين صناعيين جديدين للملاحة Long March 3B تم إطلاقهما من مركز شيتشانغ للإطلاق في وقت سابق من ذلك اليوم.

وقال الخبراء إن الإطلاق يسبب تأثير الضوء المنير من العادم. وأوضح الدكتور براد تاكر لصحيفة "التلغراف": "العادم يخرج الغاز أثناء إطلاق الصاروخ. وفي بعض الأحيان إذا حدث ذلك في المساء، يمكنك رؤية الشكل والمشهد الغريب".

What’s the red parts dropped? pic.twitter.com/vFPPXvqDiv — Alexandra Patsan (@AlexandraPatsan) September 27, 2021

وأضاف الدكتور تاكر: "مشاهد مثل هذه يمكن أن تكون نادرة ومدهشة، بالنظر إلى شكلها الغريب والطريقة التي تتحرك بها في السماء"

المصدر: إكسبريس