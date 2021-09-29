تنقية مياه الصرف الصحي من المضادات الحيوية

ابتكر علماء الكيمياء بجامعة بطرسبورغ بروسيا، مادة ماصة لتنقية مياه الصرف الصحي من المضادات الحيوية. كما يمكن استخدامها في التحليل الكيميائي للسوائل الحيوية.

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وتشير مجلة Journal of Hazardous Materials، إلى أن المضادات الحيوية من سلسلة تيتراسيكلين، تستخدم على نطاق واسع في مزارع تربية الحيوانات. وبالطبع تصل هذه المضادات مع فضلات الحيوانات بتركيز عال إلى البيئة المحيطة. ووجود هذه المضادات في الماء، يؤدي إلى تكاثر بكتيريا خطرة.

وتضيف المجلة، المادة الماصة التي ابتكرها علماء الكيمياء الروس، ستساعد في تسريع تنقية مياه الصرف الصحي، وتخفيض عدد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في المياه والتربة.

ووفقا للباحثين، لا تشكل هذه المادة الماصة أي خطورة للبيئة. واستخدمت مادة هيدروكسيباتيت القابلة للتحلل الحيوي كأساس لها. وبفضل التقنية الجديدة، تم تقليل وقت تركيب هذه المواد بشكل كبير. ومن أجل أن تمتص هذه المادة المضادات الحيوية بكميات كبيرة، ربط الكيميائيون جزيئات معدلة بسطح جسيمات هيدروكسيباتيت النانوية.

ويمكن لهذه التعديلات امتصاص كمية كبيرة من المواد الملوثة، ومن ثم "إطلاقها" في ظروف معينة. وهذه الخاصية تسمح باستخدام هذه المادة في تنقية المياه عدة مرات.

وبالإضافة إلى ذلك تسمح بفصل المضادات الحيوية بتركيز عال ما يسهل اكتشافها في مياه الصرف الصحي. كما أن هذه الطريقة ستخفض تكاليف البحث وتقليص حجم النفايات الكيميائية في المختبرات.

المصدر: فيستي. رو