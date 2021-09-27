بيلاروس تختبر قاذف قنابل خفيفا

جرى في بيلاروس اختبار قاذف القنابل الخفيف متعددة المهام من طراز "سابفير".

وقد أطلق قاذف القنابل النيران أثناء الاختبار على هدف تدريبي يبعد عنه مسافة 113 مترا. وكانت الغاية من التجربة اختبار المواصفات الباليستية لجسم القنبلة المزودة برأس قتالية استمرارية التأثير، كما جرى اختبار المحرك النفاث لقاذف القنابل.

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جاء ذلك في بيان نشره مجمع الصناعات الدفاعية البيلاروسية. وقال ناطق باسم المجمع إن قاذف القنابل الخفيف تم تركيبه على منصة عمودية خاصة تسمح بتوجيهه يدويا إلى الهدف.

ومضى قائلا إن الاختبار أكد صواب قرارات تقنية وتصميمية اتخذتها الشركة المصنعة لقاذف القنابل وأشار إلى أن الاختبار الذي تكلل بنجاح سيسمح بإنجاز تصميم وتصنيع قاذف القنابل والبدء في إنتاجه الصناعي في موعد مخطط له سابقا.

يذكر أن قاذف القنابل "سابفير" تم الكشف عنه لأول مرة في العرض العسكري الذي أقيم في مينسك يوم 9 مايو عام 2020 بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ75 للنصر على ألمانيا النازية. ويبلغ طول قاذف القنابل 750 ملم، وزنه 4.2 كيلوغرام، عيار قنبلته 61 ملم، مدى الرمي الفعال 450 مترا. وبمقدوره خرق الدروع الفولاذية 300 ملم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا